Osem hokejskih klubov iz Italije, sedem iz Avstrije in dva iz Slovenije bo ta konec tedna odprlo tretjo sezono v alpski ligi. Od slovenskih predstavnikov v drugoligaškem regionalnem tekmovanju bosta drugo zimo zapored nastopali moštvi Jesenic in Olimpije, ki sta se nazadnje pomerili v četrtfinalu. Jeseničane premiera čaka jutri ob 18. uri v domači Podmežakli proti Cortini, Olimpija bo gostovala pri Fassi.

Potem ko je Neumarkt zaradi finančnih težav izstopil iz alpske lige, ga je nadomestil Milano, ki se želi vrniti na pota stare slave. Italijanski klubi bodo tudi v novi sezoni najverjetneje krojili vrh tekmovanja. Naslov prvaka brani Asiago, ki je v zadnjem finalu s prestola izrinil Ritten. V alpski ligi prevladujejo hokejisti z italijanskim potnim listom (145), Avstrijcev je štirinajst manj. Od 54 slovenskih igralcev sedmerica nastopa v tujini, kjer delujeta tudi dva trenerja. Na klopi Vipitena ostaja novi selektor slovenske reprezentance Ivo Jan, trenersko pot v Feldkirchu pa začenja Nik Zupančič. Olimpija je znova sestavila povsem domačo zasedbo, na Jesenicah bosta za tuji pridih skrbela kanadski vratar Clarke Saunders in finski branilec Jesse Jyrkkiö. Povprečna starost slovenskih moštev v alpski ligi je 23 let, kar ju po izkušenosti postavlja v spodnjo polovico lestvice. Najstarejšo zasedbo s povprečno starostjo 26,6 leta imajo v Zell am Seeju, najmlajšo (19,2 leta) pa v rezervni ekipi Salzburga.

Nova sezona prinaša spremembo tekmovalnega formata. Odslej bo vsako moštvo v rednem delu odigralo po 40 tekem – 32 po dvokrožnem sistemu vsak z vsakim doma in v gosteh ter osem v okviru regionalnih skupin. Jesenice in Olimpija nastopajo v geografski skupini z Zell am Seejem ter podružničnima ekipama iz Celovca in Salzburga, ki se v minuli sezoni niso uvrstili v končnico. V letošnji zimi bodo imeli klubi dodatno možnost za zagotovitev položaja v prvem krogu izločilnih bojev. V četrtfinale se bo po koncu rednega dela neposredno uvrstila najboljša četverica, moštva od 5. do 12. mesta pa si bodo v razigravanju na dve zmagi razdelila preostale štiri vstopnice za uvodni krog končnice. Prvi od štirih slovenskih derbijev bo 27. oktobra na Jesenicah, v Ljubljani se bosta tekmeca prvič udarila 25. novembra.

Pred odprtjem alpske lige so v boljši formi hokejisti Olimpije, ki so tako v poletni ligi kot v finalu slovenskega pokala premagali državne prvake z Jesenic. Očitno je, da bosta slovenska kluba precej bolj izenačena kot v minuli sezoni, ko so železarji s trinajstimi zmagami na petnajstih derbijih močno prevladovali. Na Jesenicah se pozna odsotnost treh najboljših branilcev (Logar, Magovac, Planko), zato pred vrati Saundersa nastaja prepih, otežen je tudi prehod iz obrambe v napad. Olimpija je v konkurenčnejši zasedbi z osvojeno pokalno lovoriko že dosegla prvi cilj sezone. Ljubljančani se želijo uvrstiti vsaj še v polfinale alpske lige, v tivolsko dvorano pa bi vrnili državno krono. Če bi slovenski klub osvojil alpsko ligo, bi se lahko resneje spogledoval tudi z vrnitvijo v EBEL, ki zaradi finančnih omejitev za zdaj ostaja nedosegljivo tekmovanje.