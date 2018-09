Nevarna vožnja čez most na Podutiški cesti

Most na Podutiški cesti v Ljubljani, pod katerim je hitra cesta, ki se navezuje na avtocesto, predstavlja za udeležence cestnega prometa veliko nevarnost. Na vozišču so vbokline in izbokline. Robnik pločnika, gledano v smeri Podutika, ima take poškodbe, da od robnika odstopajo gradbeni materiali, nekateri tako, da padajo na del prometnega pasu, ki vodi proti Podutiku. Voznik, ki se pelje čez ta most, ima občutek, kot da bi se peljal z ladjo po razburkanem morju, ki močno valovi. Vzdrževalec Podutiške ceste se očitno dobro zaveda, da so na delu vozišča in pločniku poškodbe, zato je na robniku pločnika postavil tako imenovane markerje, ki voznike opozarjajo na nevarnost. Po moji oceni ta vertikalna signalizacija ni zadostna. Nujno bi bilo treba postaviti prometne znake (kamenje pada z desne strani, neravno vozišče, vbokline, izbokline) in omejiti hitrost na 40 kilometrov na uro.