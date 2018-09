Trinajstega maja lani je Netta Barziali s popevko Toy postala četrta izraelska zmagovalka na izboru za popevko Evrovizije. »Ljubim svojo državo, naslednjič se vidimo v Jeruzalemu, našem glavnem mestu!« je na odru vzkliknila ob prevzemu trofeje in se pozneje še pohvalila, da lahko pomembno prispeva k promociji Izraela. Temu je pritrdil celo izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu in pevko razglasil za najboljšo ambasadorko, kar bi si jo Izrael lahko želel.

Nekaj dni po evrovizijskem izboru so mediji poročali o smrti 62 neoboroženih palestinskih protestnikov, med njimi šestih otrok. Na meji z Gazo so jih ubili izraelski vojaki. Neizzvano streljanje so obsodili pri mednarodnih nevladnih organizacijah za zaščito človekovih pravic, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch, in napade označili za »nezakonite in namerne«.

Iz Jeruzalema v Tel Aviv

Po naključju Izrael Evrovizijo gosti vsakih dvajset let in še vsakič doslej je izbor potekal v Jeruzalemu – prvič leta 1979 in potem še 1999, leto za tem, ko je slavila Dana International, prva transseksualka v zgodovini, ki je zmagala na tem izboru. Dvajset let pozneje so ob naznanilu zmagovalke organizatorji iz Zveze evropskih radiotelevizij (EBU) poudarili, da lokacijo sporočijo naknadno, saj želijo izbrati »nesporno« lokacijo oziroma prizorišče, ki ne bo imelo »razdiralnega« učinka. Zdaj so sporočili, da bo izbor v Tel Avivu. Pri EBU pravijo, da so mesto izbrali zaradi kreativnega pristopa: »Kandidatura Tel Aviva je bila zelo ustvarjalna, zelo zanimiva in je pokrivala vsa področja, zato smo prepričani, da bo mesto izvrsten gostitelj največjega glasbenega dogodka na svetu.«

Z izborom »nesporne« lokacije pa se niso zadovoljili člani palestinskega civilnega Gibanja za svobodo, pravico in enakost (BDS), saj menijo, da je gostovanje evrovizijskega izbora strategija, da bi izraelske oblasti izboljšale svojo podobo v očeh mednarodne javnosti in preusmerile pozornost od sistemskega kršenja pravic Palestincev. K bojkotu so pozvali vse sodelujoče evropske države.