Simon Velički, generalni direktor policije: V Nemčiji je že zgolj organiziranje paravojaške enote kaznivo dejanje

Generalni direktor policije Simon Velički se v času našega intervjuja z novim (tedaj še prihajajočim) notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem še ni slišal, čeprav ga pozna zaradi občasnega policijskega sodelovanja s Slovensko vojsko. Zato za njegove načrte, tudi morebitne kadrovske spremembe, ne ve. Po več kot osmih mesecih, odkar je na čelu policije, se strinja, da je vodenje policije pestro in zahtevno. In to ne le zaradi primerov, ki zadnje čase močno odmevajo v javnosti. Kljub temu je zaradi pomembnosti problematike tokrat beseda tekla predvsem o medijsko izpostavljeni preiskavi samooklicane »štajerske varde«, radikalizaciji družbe in pestrem dogajanju na meji s Hrvaško.