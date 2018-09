»Praviloma tablet in kapsul ne drobimo in ne odpiramo, a se nekateri, ki imajo težave s požiranjem, včasih temu ne morejo izogniti,« ugotavlja predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije Damir Domjan. Opozarja, da se je treba o tem vedno posvetovati s farmacevtom, saj nekaterih tablet ali kapsul ne smemo drobiti oziroma odpirati.

»To velja zlasti za tablete ali kapsule s prirejenim sproščanjem, ki v prebavilih postopoma in nadzorovano sproščajo učinkovino in zato delujejo dolgotrajneje. Če jih ne zaužijemo nedotaknjene, se večja količina učinkovine sprosti prehitro oziroma naenkrat, kar lahko povzroči neželene ali celo toksične učinke, lahko pa se zgodi celo, da za določeno časovno obdobje terapevtski učinek izostane.«

Po Domjanovih besedah ne smemo drobiti niti tablet ali odpirati kapsul z gastrorezistentno oblogo, ki ščiti učinkovino pred kislim okoljem v želodcu in želodec pred učinkovino in slednjo sprošča šele v tankem črevesu. Če bi posegli v tak sistem, bi se učinkovina sprostila že v želodcu, kjer bi jo kisel želodčni sok razgradil in zdravilo ne bi bilo učinkovito. Nekaj manevrskega prostora za to obstaja le pri kapsulah, ki imajo obložena zrnca, torej zrnca s prirejenim sproščanjem. Ta nadzorovano sproščajo učinkovino in jo ščitijo pred želodčnim sokom. »V tem primeru bi kapsulo po posvetu s farmacevtom lahko odprli in pri tem pazili, da zrnc ne bi zgrizli,« opozarja Damir Domjan.

Mlečni izdelki niso priporočljivi

Na vprašanje, s čim lahko poleg vode še zaužijemo zdrobljeno tableto ali kapsulo, Damjan odsvetuje mlečne izdelke, kar je sicer pogosta praksa. »Razen redkih izjem jogurt in mlečni izdelki niso priporočljivi za jemanje z zdravili, ki jih smemo lomiti ali drobiti. Tudi za prikrivanje okusa ni bolj ali manj priporočljivih živil, še pravi Domjan in razloži, da so prav zato večini otroških zdravil za peroralno uporabo že dodana sladila ali arome in jih z ničimer ne mešamo. Če zdravila za otroke nimajo dodatkov, pediatri staršem pogosto svetujejo, da zdravilo zmešajo z jabolčno čežano ali sladkimi namazi, ki jih imajo otroci radi.

Tako otroci tudi ne bodo zbijali žličke z odmerkom zdravila. »Če žličko zbije ali odmerek v celoti izpljune, damo otroku drug odmerek in poskrbimo, da ga zaužije. Če v dveh do treh urah po zaužitju zdravila otrok začne bruhati, mu je treba dati še en odmerek. Vendar to ni univerzalno pravilo, saj je odvisno od tega, ali odmerek izbruha v celoti,« še pojasni farmacevt.

Farmacevt dodaja, da tudi zareze na tabletah niso znamenje, da jih lahko prepolovimo in zaužijemo le polovico, saj so včasih namenjene le lažjemu drobljenju. Predvsem pa zdravil ne smemo prepoloviti zato, da bi dali polovičko otroku. »Za otroke so zdravila v oblikah peroralne suspenzije, raztopine, svečke, žvečljive tablete ipd. Za zdravila, katerih primernih oblik ni na trgu, pa po predpisu zdravnika po potrebi farmacevti izdelamo praške ali peroralno suspenzijo po veljavnih predpisih,« pravi Domjan.

Obstajajo tudi filmsko obložene tablete, ki se v določenih primerih lahko prelomijo oziroma zdrobijo, a se je treba tudi o tem pogovoriti s farmacevtom, ki pozna razlog filmske obloge. »Z oblogo se lahko učinkovina zaščiti pred vlago in s tem izboljša obstojnost ali nas zaščiti pred kontaktno preobčutljivostjo, ki se razvije ob stiku učinkovine s kožo. Lahko pa je namen filmske obloge preprosto lažje požiranje,« pravi Domjan in doda, da težave ob prelamljanju oziroma drobljenju tablet ne izhajajo samo iz farmacevtske oblike, ampak se lahko pojavijo tudi zaradi same učinkovine. »Ob prelamljanju ali drobljenju tablet lahko vdihnemo delce tablet, kar ima lahko za osebo, ki ji zdravilo ni namenjeno, neželene posledice. Primer je recimo teratotoksičnost, škodljiv učinek nekaterih učinkovin na plod. Problematične so lahko tudi tablete, ki vsebujejo učinkovino z ozkim terapevtskim oknom. Gre za učinkovine, kjer sta si terapevtski in toksičen odmerek relativno blizu. Prelamljanje tablet praktično nikoli ne zagotovi enakih odmerkov, zato take tablete praviloma zaužijemo cele, saj lahko ob zaužitju nekoliko višjega odmerka hitro pride do pojava toksičnih učinkov,« opozarja Damir Domjan.