September je v znamenju boja proti krvnim boleznim, saj v tem mesecu zaznamujemo svetovni dan ozaveščanja o limfomu, svetovni dan darovalcev kostnega mozga in svetovni dan ozaveščanja o kronični mieloični levkemiji.

Ob tej priložnosti se Zavod RS za transfuzijsko medicino in Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L, zahvaljujeta vsem darovalcem krvotvornih matičnih celic (KMC), tako domačim kot tujim, da so darovali del svojih krvotvornih matičnih celic za presaditev bolnikom s krvnim rakom in jim tako rešili življenje. Zahvaljujejo se tudi vsem potencialnim darovalcem, ki z vpisom v register Slovenija Donor izkazujejo pripravljenost darovati življenjsko pomembne celice.

Praznovanje svetovnih dni je namenjeno tudi ozaveščanju javnosti o potrebi in pomembnosti darovanja KMC, saj sta zdravljenje in življenje bolnikov odvisni od pripravljenosti darovalcev. Žal je obolelih z malignimi in drugimi boleznimi, ki jim pri zdravljenju lahko pomaga le ustrezni darovalec, vsak dan več. Pripravljenost pomagati bližnjemu z darovanjem KMC žal vedno ne zadostuje za uspešno presaditev. Prvi pogoj za to je namreč, da med prejemnikom in darovalcem ni neskladnosti v tkivnih znamenjih. Zato, čim obsežnejši je register darovalcev, tem večja je možnost, da bodo našli bolniku tkivno skladnega in tako ustreznega darovalca, pojasnjujejo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino.

Svetovni register BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide), v katerega je vključen tudi slovenski nacionalni register Slovenija Donor, ki deluje v sklopu Zavoda RS za transfuzijsko medicino, trenutno šteje več kot 33 milijonov potencialnih darovalcev KMC. Z vključitvijo nacionalnega registra v BMDW je iskanje ustreznega darovalca za slovenskega bolnika mogoče med potencialnimi darovalci z vsega sveta.

V Slovenija Donor je trenutno vpisanih več kot 20.000 potencialnih darovalcev. K vidni širitvi registra je v zadnjem letu pripomogla uspešna kampanja Daj se na seznam, ki sta jo izpeljala Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo ter Zavod RS za transfuzijsko medicino. Odzivnost številnih potencialnih darovalcev na kampanjo je čudovita novica predvsem za naše bolnike, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic.

Snovalci kampanje sporočajo, da jim energija še ni pošla in se vpisi v register nadaljujejo. Vsi, ki so pripravljeni postati darovalci, lahko to storijo kar od doma tako, da obiščejo spletno stran registra Slovenija Donor ali kampanje Daj se na seznam, se seznanijo s tem, kdo je lahko darovalec in ali ustrezajo zahtevanim pogojem, ter naročijo paket za vpis, so sporočili. lo