V noči s petka na soboto naj bi v vzhodno obalo ZDA treščil eden najhujših orkanov v zadnjih desetletjih, ki je dobil ime Florence. Treščil naj bi z močjo »udarca boksarja Tysona«, je želel biti poetičen eden izmed novinarjev.

Prvi bosta moč orkana, ki je velik kot Nemčija, Poljska in Češka skupaj, občutili obali Južne in Severne Karoline. Kam se bo uničujoča »naravna pošast«, kot pravijo tokratnemu orkanu, usmerila na celini in s kakšno močjo, nihče ne more z gotovostjo napovedati. Skoraj dva milijona ljudi naj bi se umaknilo s tega območja, a mnogi hočejo ostati na svojih domovih v upanju, da so se vremenoslovci zmotili.

Valovi naj bi dosegli tudi 15 metrov, dežja naj bi v nekaj dneh padlo toliko kot sicer v vsem letu, napovedujejo velike težave v oskrbi z elektriko in v prometu, saj bodo ceste poplavljene ali pa jih bodo zasuli zemeljski plazovi, marsikatera hiša naj ne bi vzdržala rušilne moči vetra, ki bo presegel hitrost 200 kilometrov na uro.

Politična dimenzija orkana

Da pa je grozeča naravna ujma dobila tudi izrazito politično konotacijo, je poskrbel predsednik Donald Trump. S svojimi izjavami je preusmeril žaromete javnosti in medijev z orkana nase. Najprej je mnoge prisilil, da so začudeno pogledali, ko je uspešnost svoje administracije v spopadanju s takšnimi ujmami dokazoval na primeru orkana Maria, ki je lani opustošil Portoriko. Dejal je, da se je vlada odzvala »uspešno in učinkovito«, čeprav je med orkanom in predvsem po njem umrlo skoraj 3000 ljudi, pomoč otoku pa je kapljala mesece in mesece, ponekod še danes nimajo elektrike.

Potem si je Trump privoščil še dvom v uradno statistiko o tem, koliko ljudi je na Portoriku umrlo. Tvitnil je, da je šlo za ljudi, ki so »umrli od starosti«(?!). Trump je prepričan, da je uradna številka le »zarota demokratov, da bi ga prikazali v najslabši možni luči«. Tvitnil je tudi, da je v orkanu umrlo »le šest do osemnajst ljudi, šele veliko pozneje naj bi nekdo začel poročati o visokih številkah, kot je 3000«. Guverner Portorika Ricardo Rossello, ki se doslej ni zapletal v prepire s Trumpom, je tvitnil, da si žrtve orkana ne zaslužijo dvomov o njihovi bolečini.

Za bližajoči se orkan je Trump dejal, da bo »zelo močan in zelo moker«, kar je povzročilo nov plaz ciničnih pripomb na njegovo poznavanje naravnih pojavov. Mnogi so ob tej priložnost spomnili na Trumpovo neprimerno obnašanje ob lanskoletni ujmi Harvey, ki je opustošila velik del Teksasa. Pa tudi na to, da je Trump med vodilnimi politiki, ki zato, da bi ubranili interese in dobičke največjih onesnaževalcev, ne priznavajo, da svet drvi v okoljsko katastrofo, in niso pripravljen narediti ničesar, da bi to preprečili.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018