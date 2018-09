Rezultati meritev svinca v krvi otrok iz zgornje Mežiške doline so pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti sicer nižje kot leta 2008, a hkrati višje kot leta 2013. Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline so se letos gibale od osem do 336 kilodžulov na liter krvi. Najvišja vrednost je bila ugotovljena pri dečku iz spodnje Mežiške doline. Vzorce krvi so odvzeli otrokom od prvega do šestega leta starosti in devetletnikih v občinah Mežica in Črna na Koroškem v zgornji Mežiški dolini ter triletnikih iz občin Prevalje in Ravne na Koroškem v spodnji Mežiški dolini.

Najvišje vrednosti pri triletnikih Na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem že od leta 2007 sodelujejo v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini. Kot je ob predstavitvi rezultatov letošnje študije povedal vodja študije mag. Matej Ivartnik z ravenskega NIJZ, se zdi, da je letos precej boljše kot lani, ko je imela visoke vrednosti svinca v krvi kar petina testiranih otrok. »A to ne drži povsem. Letošnja študija je namreč vnovič potrdila, da so najvišje vrednosti ugotovljene pri triletnikih. V tej skupini je imelo v zgornji Mežiški dolini povišane vrednosti svinca v krvi 14 od 87 testiranih otrok, kar je nekaj več kot 16 odstotkov. S starostjo se povprečne vrednosti nižajo in so najnižje pri otrocih, starejših od šest let,« razloži Ivartnik. Kot dodaja, letošnji rezultati kažejo, da se vrednosti svinca v krvi otrok iz zgornje Mežiške doline ne nižajo več, ampak je v primerjavi z letom 2013 opaziti celo zvišanje.