V nedeljo bo v Beogradu parada ponosa, ki se je šele v zadnjih letih normalizirala v mirne manifestacije. Pred tem je vedno slovela kot prireditev, na kateri so huligani kazali svojo moč in napadali pripadnike srbske LGBT-skupnosti. Lani se je parade udeležila tudi srbska premierka Ana Brnabić, ena redkih svetovnih političark, ki so odkrite lezbijke. Letos je beograjsko parado ponosa podprla že pred njenim začetkom, z dolgim in zelo odkritim intervjujem v reviji Ponos. Dejala je, da so njena družina in prijatelji, še preden se je podala v politične vode, vedeli za njeno spolno usmerjenost ter da so tudi vsi poznali njeno partnerico, zdravnico Milico Đurđić, ki jo sedaj pogosto spremlja na protokolarnih dogodkih. Svoji partnerici je neizmerno hvaležna, da je podprla njeno odločitev za politiko, saj zdravnica nikoli ni želela postati javna oseba. Kjer koli pa se pojavi sedaj, s svojo lepoto in vedrino vedno vzbuja pozornost, prav tako neznansko hvalijo njen elegantni modni stil. Tako so srbski mediji zapisali, da je bila prava zvezda obiska na Kitajskem, sijala je tudi na Norveškem. V Srbiji se skupaj pogosto udeležujeta kulturnih dogodkov, letos sta bili tudi na festivalu Exit.

Brnabićeva je dejala, da je zelo dobro vedela, da bo z vstopom v politiko marsikomu vrgla kost, da jo bodo bolj kot po njenih dosežkih ocenjevali po njeni spolni usmerjenosti. Tako jo kličejo sultanka in Pantela, ker naj bi bila podobna nogometašu Marku Panteliću. »Nekateri me imenujejo tudi homopremierka, drugi ne vedo, ali naj me naslavljajo z gospa ali gospod. Pozitivno me je presenetilo, da je večina državljanov, tudi starejših in zelo tradicionalnih, mojo spolno usmerjenost dala na stran in me vedno dočakajo brez žaljivk.« Kar pa se tiče tistih, ki jo še vedno žalijo, upa, da se bodo »izživeli« z žalitvami ter se počasi navadili, da ni nobene razlike med hetero- in homoseksualci: »Sčasoma bo to postalo popolnoma nezanimivo.«