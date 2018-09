Na javni razpis za ureditev novega koloparka na Fužinah, ki so ga na ljubljanski mestni občini objavili konec julija, sta se pravočasno prijavila podjetje Lesnina MG oprema ter zavod za ekstremne športe in glasbo Aliansa. Po pregledu prispelih ponudb so na občini ugotovili, da podjetje Lesnina MG oprema nima ustreznih referenc.

Kolesarski poligon z grbinami na Fužinah bo tako za nekaj manj kot 95.000 evrov (skupaj z davkom) uredila ekipa zavoda Aliansa. V zavodu so združeni strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture in gorskega kolesarjenja. Denar za ureditev koloparka bodo na občini, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, črpali iz sredstev turistične takse.

Tretji kolopark že prihodnji teden

Fužinski kolopark bo, kot so nedavno pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, umeščen na Rusjanov trg, tik ob hribu med osnovno šolo Nove Fužine in sosednjim domom starejših občanov. Kot je razvidno iz popisa del v sklopu razpisne dokumentacije, bo tam asfaltnemu pumptrack poligonu namenjenih 710 kvadratnih metrov. Ob poligonu mestne oblasti načrtujejo še postavitev klopi in košev za odpadke, predvidevajo pa tudi zasaditev novih dreves. Ekipa zavoda Aliansa je že začela graditi poligon, dela pa morajo v skladu s pogodbo končati najkasneje do 20. septembra. Po napovedih občine bodo novi kolopark uradno odprli že dan kasneje, 21. septembra, in sicer v sklopu dogodkov evropskega tedna mobilnosti.

Kolopark na Fužinah bo že tretji v mestu in bo nekoliko večji od preostalih dveh, ki so ju prav tako odprli med septembrskim evropskim tednom mobilnosti. Prvi kolopark je namreč občina septembra 2016 uredila na prej zanemarjenem makadamskem parkirišču med parkom Tivoli in Celovško cesto, septembra lani pa je kolesarski poligon z grbinami odprla še na zelenici ob Linhartovi cesti za Bežigradom. Uporaba koloparkov je brezplačna, od preostalih objektov pa se ti pumptrack poligoni razlikujejo po načinu vožnje: kolesarji namreč ne uporabljajo poganjanja, temveč se gibljejo s premikanjem telesa navzgor in navzdol.