Na čelo Društva slovenskih pisateljev je po julijskem odstopu Iva Svetine v sredo stopila Aksinja Kermauner. Za mesto predsednika so se presenetljivo potegovali kar štirje kandidati (še prozaistka Gabriela Babnik, pesnik Marij Čuk in dramatičarka Dragica Potočnjak), a je članstvo večinski glas zaupalo mladinski pisateljici, pesnici in pedagoginji na področju dela s slepimi in slabovidnimi.

Kermaunerjeva, hči pisateljice in raziskovalke Alenke Goljevšček Kermauner ter literarnega zgodovinarja Tarasa Kermaunerja, je po Miri Mihelič tako šele dr