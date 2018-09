Po podatkih Ohce je med 1. in 12. septembrom zaradi povečanja sovražnosti in bojazni pred še večjim nasiljem sedaj razseljenih več kot 38.500 ljudi. Ob tem so pri Ocha še navedli, da se je 4500 ljudi, ki so po 1. septembru pobegnili s svojih domov, spontano vrnilo v zadnjih treh dneh.

Provinca Idlib je še vedno pod nadzorom sirskih upornikov. Sirski režim pod vodstvom Bašarja al Asada se je sedaj osredotočil prav na Idlib. Sirska vojska je tako ob začetku meseca skupaj z rusko vojsko okrepila bombardiranje province, kjer naj bi živelo okoli tri milijone ljudi, polovica med njimi se je iz drugih predelov Sirije v provinco zatekla v času sedemletne državljanske vojne.

Večja vojaška operacija v Idlibu bi bila z vidika humanitarne pomoči velika nočna mora, saj v bližini ni območja, kamor bi lahko evakuirali ljudi.

"Pripravljeni smo na najhujši možni scenarij, ko se bo tri milijone ljudi podali proti turški meji," je novinarjem v Ženevi dejal regionalni koordinator ZN za Sirijo Panos Moumtzis.