Vrabec je v današnji izjavi za medije pojasnil, da so osumljenci, ki so z napadi na bankomate začeli v Ljubljani, opravili sedem kaznivih dejanj, osemkrat pa so poskusili vdreti v bančne avtomate. Poznali so delovanje avtomatov, iz mreže za podajanje denarja pa so s pomočjo mehanskega izvijača izvlekli denar.

Šlo je za organizirano kriminalno združbo, ki je že izvrševala kazniva dejanja v EU. Nekateri so že bili kaznovali in so prestajali zaporne kazni, je dejal Vrabec.

Dodal je še, da je za osumljence preiskovalni sodnik odredil sodno pridržanje, zagrožena kazen pa je do pet let zapora.