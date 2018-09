Tekmovanje za pesem Evrovizije 2019 bo potekalo v mednarodnem kongresnem centru EXPO Tel Aviv. Komisija se je za Tel Aviv odločila po tem, ko je bila izraelska javna radio-televizija Kan zaprošena, da kot kandidatki predstavi vsaj dve mesti, piše na uradni spletni strani Evrovizije.

Palestinci pozivajo k bojkotu

Palestinske kulturne organizacije so sicer junija pozvale k bojkotu izbora za pesem Evrovizije 2019 v Izraelu. Njihov poziv so v začetku septembra v odprtem pismu, objavljenem v časniku The Guardian, podprli številni evropski in svetovni umetniki. Iz Slovenije sta pismo podpisala ženski pevski zbor Kombinat in glasbenik N'toko, med podpisniki so med drugim tudi Brian Eno, Wolf Alice in več udeležencev tega evropskega tekmovanja.

V pismu med drugim piše, da bi morali izbor prihodnje leto v Izraelu bojkotirati, "saj ta država že desetletja resno krši človekove pravice Palestincev".

Predstavnik EBU Jon Ola Sand se je ob izboru Tel Aviva kot naslednjega gostitelja Evrovizije zahvalil vsem izraelskim mestom, ki so so se ponudila, da gostijo to glasbeno tekmovanje leta 2019, ter izraelski javni radio-televiziji Kan, ki jim je pomagala sprejeti odločitev. "Vse ponudbe so bile zgledne, a na koncu smo presodili, da Tel Aviv nudi najboljšo celostno strukturo za največje svetovno glasbeno tekmovanje. Veselimo se že, da bomo tekmovanje pripeljali v mesto in sodelovanja s Kan," njegove besede povzema sporočilo za javnost.

Da bi gostila glasbeno tekmovanje, ki si ga vsako leto ogleda okoli 200 milijonov ljudi po vsem svetu, sta se med drugim potegovala tudi Jeruzalem in Eilat.

Tel Aviv bo tekmovanje za pesem Evrovizije gostil prvič. Predstavnik Evrovizije Frank-Dieter Freiling je povedal: "Veselimo se že, da bomo sodelovali s Kan, da prvič pripeljemo tekmovanje za pesem Evrovizije v Tel Aviv. Pričakujemo še zagotovila premierja glede varnosti in svobode gibanja vseh, ki bodo prišli na dogodek. Ta so nujna za nadaljnje načrtovanje, da zagotovimo varnost obiskovalcev in ohranimo osrednji vrednoti Evrovizije - raznolikost in vključevanje."

Izrael, ki je na Evroviziji sodeloval že 42-krat, prvič leta 1973, bo tekmovanje gostil tretjič; doslej je dvakrat potekalo v Jeruzalemu (1979 in 1999).