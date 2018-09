Jurič je bil na prvem sojenju aprila letos že spoznan za krivega in zaradi umora na Kettejevi ulici v Mariboru obsojen na 20-letno zaporno kazen, a so višji sodniki po pritožbi ocenili, da izrek sodbe ni bil razumljiv. Sojenje so zato razveljavili, v novem postopku pa večjih sprememb v zasedbi ni, le da obtoženega 75-letnika po novem zagovarja Tanja Kompara in ne več odvetnik po uradni dolžnosti.

Obtoženi je sicer že na julijskem uvodnem naroku znova zavrnil krivdo ter dejal, da še vedno ne ve, kaj in kako se je zgodilo.

Na zahtevo obrambe sta tako danes znova pričala sodni izvedenec forenzično-kriminalistično-tehnične stroke Rajko Kavalar, ki je opravil obdukcijo umorjenega, ter izvedenec psihiatrične stroke Mladen Vrabič. Oba sta lahko le potrdila, da vztrajata pri povedanem na prvem sojenju.

Ker na obdolženem po dejanju niso našli nobenih obrambnih poškodb, slednji pa je na prvem sojenju trdil, da se je Nadiževac zabodel sam, je Kavalar takšno možnost danes odločno zavrnil. Po njegovem je najbolj verjetno, da umorjeni sploh ni zaznal namere Juriča, saj bi se sicer refleksno branil. Da bi bil preveč pijan za kaj takega, pa pri 0,99 grama alkohola izmerjenega v krvi po njegovem tudi ni bilo mogoče.