Ideja za projekt Izmenjava talentov so zasnovali na prvem Competo HR hekatonu v sodelovanju zaposlenih iz različnih podjetij, različnih generacij z različnimi znanji in izkušnjami. Soočeni so bili z izzivom Kako prepričati podjetja, da bodo sodelovala v izmenjavi talentov, projektov in dobrih praks z namenom, da bi povečali pretok znanja in izkušenj? Rešitev te na videz nerešljive uganke te dni že dobiva konkretno podobo.

Podjetja, ki bodo sodelovala pri projektu, bodo v izmenjavo ponudila svoje izzive na področju razvoja organizacije, svoja znanja, ki jih na tem področju že imajo, ter svoje zaposlene, ki bodo znanje skozi delo na skupnem projektu delili in nadgrajevali.

Mateja Panjan, vodja projekta Izmenjava talentov: »Močno verjamem, da je za prihodnost dela ključna uspešna identifikacija talentov v naših organizacijah in njihov hitri razvoj. Agilnost je danes najpomembnejša gonilna sila učinkovitosti posameznikov in timov, kjer so bistveni proaktivnost, učenje od drugih, redno iskanje povratnih informacij ter podpora ključnih ljudi v organizaciji in izven, ki ti omogočajo rast in razvoj. Seveda lahko vse to ali pa vsaj del tega dobimo tudi v naših organizacijah, kjer smo zaposleni, ni pa nujno. Trenutna generacija zaposlenih si želi še več znanja, povezovanja in deljenja dobrih praks. In ravno zato sem za razvoj ideje s Competo HR hekatona okoli sebe zbrala skupino ljudi, ki želi proaktivno sooblikovati svoje delo in skupaj s posamezniki iz drugih organizacij razširiti svoje kompetence ter jim dodati nove dimenzije. Talenti danes moramo biti povezani v skupnosti, saj lahko le skupaj gradimo boljšo prihodnost na vseh nivojih. Verjamem, da skupaj gradimo še bolj povezano gospodarstvo in še bolj povezano Slovenijo!«

Competo HR hekaton bodo izvedli spet 19. septembra 2018. Pri celodnevnem intenzivnem inoviranju kadrovskih praks in procesov bo sodelovalo več kot 50 zaposlenih iz Telekoma Slovenije, Abanke, Leka, Skupine Cetis in Merkur zavarovalnice. Projekt je unikaten, saj edini podjetja spodbuja, da med seboj delijo svoje interne izzive ter pri reševanju prisluhnejo idejam in izkušnjam drug drugega.

Cilj bo v mešanih skupinah poiskati čim več inovativnih rešitev za izzive, kot so pridobivanje mladih za delo v proizvodnji, dvig ugleda zapostavljenih poklicev, vključevanje starejših v digitalne tokove, spodbujanje prenosa znanja in podobno.