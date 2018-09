Rusa Aleksander Petrov in Ruslan Boširov zanikata očitke britanskih preiskovalcev, da sta marca z živčnim strupom novičok zastrupila nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hči Julijo. Britansko tožilstvo trdi, da sta moška 2. marca z ruskima potnima listoma iz Moskve pripotovala v London, dva dni kasneje pa v mestu Salisbury v grofiji Wiltshire z novičokom poškropila vhodna vrata Skripalove hiše. Še isti dan sta se vrnila domov, Skripal in Julija pa sta sprva hudo zbolela, nato pa po intenzivni zdravstveni negi okrevala nekaj tednov kasneje.

Petrov in Boširov sta v pogovoru za rusko televizijo RT sicer priznala, da sta bila 4. marca v Salisburyju, a trdita, da sta tja odpotovala kot turista. Ker pa je v mestu deževalo, sta se, tako pravita, že po eni uri vrnila v London. Pri tem ne izključujeta možnosti, da sta se nahajala v bližini Skripalove hiše, a da ne vesta, kje se nahaja.

Prav tako zanikata, da bi bila agenta ruske vojaške obveščevalne službe GRU, in trdita, da se ukvarjata s fitnes industrijo. Glede očitkov, da sta živčni plin poškropila s pomočjo predelane stekleničke za parfum znamke Nina Ricci, pa Boširov pravi: »Mar ni smešno, da bi poštena fanta imela ženski parfum? Na carini pregledajo vse. Vprašali bi naju, zakaj imava ženski parfum v prtljagi. Nisva ga imela.«

Zakaj sta se odločila za turistični ogled do nedavno relativno neznanega mesta Salisbury, pa je Petrov pojasnil, da jima je to svetoval prijatelj in da se v mestu nahaja slavna stolnica s 123-metrskim zvonikom.