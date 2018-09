Leta 2008 je takratna generalna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darinka Miklavčič policiji naznanila sum, da je eden od njihovih vodilnih zlorabil položaj. Gregor Cerkvenik, takrat pomočnik generalne direktorice, naj bi v letih 2007 in 2008 zlorabil zaupanje svojih sodelavcev, ponaredil določene dokumente, med drugim podpis Miklavčičeve, in tako poskrbel, da so z računov bolnišnice na račune podjetij v tujini nakazali skupno 460.000 evrov v štirih nakazilih.

Cerkvenik je pozneje izginil in se tako izognil pregonu. Kot je na današnjem predobravnavnem naroku pojasnil sodniku Cirilu Keršmancu, je živel v Dominikanski republiki, kjer so mu junija letos odvzeli prostost in ga pozneje izročili Sloveniji. Od takrat je v priporu.

Med bivanjem v Dominikanski republiki je diplomiral iz prava in bil zaposlen v odvetniški pisarni v Santo Domingu, je pojasnil danes. Navedel je še, da ima licenco mednarodnega detektiva in status ambasadorja EU pri mednarodnem združenju policijskih kuratov s sedežem v New Yorku.