Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države.

Policisti so ga najprej aretirali po hišnih preiskavah prejšnji teden na njegovem domu v Mariboru. Po večurnem zaslišanju v nedeljo popoldne je preiskovalni sodnik odločil, da ni razlogov za pripor, zato so ga izpustili na prostost. Zadeva je nato šla v odločanje na zunajobravnavni senat, ki je odločil drugače kot preiskovalni sodnik. Po ocenah senata obstajata utemeljen sum, da je osumljeni storil očitano kaznivo dejanje, in velika verjetnost, da bo s svojim ravnanjem nadaljeval, zato so Šiška v sredo zjutraj ponovno odpeljali za rešetke.