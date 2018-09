Policija mesta Bakersfield v osrednjem delu države so na pomoč najprej poklicali iz podjetja, kjer je moški, oborožen s pištolo velikega kalibra, začel strelski pohod.

Tu je ubil tri ljudi - moškega, svojo ženo in očividca, je novinarjem pojasnil šerif Donny Youngblood. Strelec je nato zbežal in v neki hiši ubil še dve osebi. Med žrtvami so trije moški in dve ženski.

Moški je po strelskem pohodu neki ženski ukradel še avtomobil, zato je ta poklicala policijo. Avtomobil so izsledili, strelec pa je takrat izstopil iz vozila in si sodil sam, so sporočili iz šerifovega urada.