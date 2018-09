Največji svetovni gospodarstvi sta že več mesecev ujeti v trgovinsko vojno, potem ko je Trump poleti uvedel 25-odstotne carine na za skupaj 50 milijard dolarjev vredno kitajsko blago, na kar se je Peking odzval s podobnimi ukrepi. ZDA pa preučujejo odzive na napovedane nove carine, s katerimi bi podražili še za 200 milijard dolarjev kitajskega blaga, uvoženega v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavniki kitajskega ministrstva so potrdili, da so prejeli vabilo na pogovore, vendar pa še ni znano, kdaj bi lahko stekli pogovor, saj se o podrobnostih srečanja še dogovarjajo.

Pogovori med ameriškimi in kitajskimi predstavniki avgusta sicer niso prinesli nobenega preboja. Po koncu dvodnevnih pogovorov ni nobenih vidnih znakov preboja. S kitajskega resornega ministrstva so tako sporočili le, da so bili pogovori »konstruktivni in odkriti« in da bosta strani ostali »v stiku glede prihodnjih načrtov«.