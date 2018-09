Šarec je v predstavitvi ministrskih kandidatov priznal, da so za njimi dolgi in naporni tedni oblikovanja vladne koalicije. Oblikovanje vladne ekipe pa je potekalo v skladu z dogovorom o številu mest, ki jih bo posamezna stranka v novi vladi zasedla. »Seveda so odzivi v javnosti različni. Če predlagaš nekoga, ki je že opravljal funkcijo, so očitki o kontinuiteti, ko predstaviš novo ime, ne potihnejo vprašanja o usposobljenosti,« je dodal.

Danes pa pred poslanci sedijo kandidati, »ki so pripravljeni biti tarča napadov, imeti neprespane noči, se usklajevati, predvsem pa delati za doseganje rezultatov«. Po njegovih besedah namreč na koncu šteje samo rezultat. »Če se izrazim športno, nogomet brez doseženega gola ne upraviči pričakovanj. Kandidatke in kandidati so prevzeli nase težko breme, kajti lažje je od strani opazovati in kritizirati, kot pa kaj narediti,« je še dejal.

Novo vlado po njegovih besedah čaka veliko dela na vseh področjih, zlasti pa na prioritetnih. Med njimi je področje zdravstva, kjer morajo nujno skrajšati čakalne vrste in pri tem uporabiti vsa sredstva, ki so na razpolago. To so po njegovih besedah težke naloge, ki čakajo novo ekipo. »Pričakujem, da bo delovanje ministrstva in vseh zdravstvenih ustanov v Sloveniji potekalo usklajeno, saj bo v nasprotnem primeru nemogoče doseči kakršen koli rezultat,« je poudaril Šarec.

Predpisi ne odražajo dogajanja v praksi

Napovedal je, da bodo veliko poudarka namenili odpravljanju administrativnih ovir, ki onemogočajo učinkovito delovanje sistema. »Preveč je neživljenjskih predpisov, ki so sami sebi namen in ne odražajo vsakodnevnega dogajanja v praksi,« je dodal.

Po Šarčevih besedah se je v zadnjih dneh, ko vlade niti še ni bilo, govorilo o davkih in gospodarstvu v smislu, da bo ta vlada uničila podjetniško pobudo in ustvarila Venezuelo. »Nikoli in nikdar,« je poudaril. Opozoril, da so največ škode za gospodarstvo naredili prevzemi velikih in nekoč uspešnih podjetij, ki so se financirali z izčrpavanjem teh istih podjetij. »Danes pa nam tisti, ki so imeli takšne in drugačne vloge, pametujejo, kako bomo vse zavozili, še preden smo začeli delati,« je še dejal.

Kot je še poudaril, ceni gospodarstvo, a ni želel preveč posegati v javne debate v teh dneh, ker so brezplodne in samo ustvarjajo nemir. »Treba se bo sestati, tudi če bo nekaterim še tako težko, in si kulturno izmenjati mnenja ter operativno najti rešitve, ki so dobre za ljudi,« je navedel. Izpostavil je, da morata javni sektor in gospodarstvo delati z roko v roki, »ne pa drug drugega zmerjati in gledati z nezaupanjem«.