Deset oseb je osumljenih najmanj 27 kaznivih dejanj, ki so bila izvršena v letošnjem letu. Prejšnji teden so prijeli sedem oseb, vsi so slovenski državljani. Tri so pridržali, odrejen pa jim je bil pripor, osumljenca iz Makedonije pa policija še išče.

Prejšnji teden so na območju Ljubljane in na Gorenjskem potekale hišne preiskave, v okviru katerih so kriminalisti zasegli približno 850 gramov kokaina, okoli 850 gramov amfetamina, 175 gramov heroina ter konopljo, hašiš, hašiševo olje, pištolo, naboje, denar in opremo za pridelavo konoplje. Z očitanimi kaznivimi dejanji so osumljenci pridobili okoli 55.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Osumljenci so preprodajo izvajali na javnih krajih na Gorenjskem, kupci pa so bile odrasle osebe. Osumljenci so stari med 30 in 60 let, nekateri pa so bili v povezavi s prepovedanimi drogami že obravnavani, so še sporočili s PU Kranj.