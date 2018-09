V petek bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V soboto se bo deloma zjasnilo. Zlasti popoldne bodo še nastale posamezne plohe, ob morju lahko tudi nevihte. V nedeljo bo dokaj sončno z jutranjo meglo po nižinah.

Preko osrednje Evrope se Alpam bliža vremenska fronta. Nad severnim Sredozemljem je nastal plitev ciklon. V višinah nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo deloma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne ali zvečer bodo v Alpah nastale posamezne nevihte. V petek bo deloma sončno. V Alpah se bodo že dopoldne pojavljale nevihte, drugod pa se bodo razširile popoldne in zvečer.

Danes se bo vremenska obremenitev postopoma krepila, pri občutljivih ljudeh se bodo začele pojavljati z vremenom povezane težave, krepili se bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje v noči na petek bo moteno. V petek bo vremenski vpliv obremenilen. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.