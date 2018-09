Meteorologi niso prepričani, kje natančno bo orkan udaril na kopno - ali v Severni ali Južni Karolini, ali celo Georgii, ki je prav tako razglasila izredne razmere kot obe Karolini in Virginija. Najverjetneje naj bi prispel na kopno nekje med Južno in Severno Karolino v petek proti večeru, nato pa se pomaknil naprej na celino in povzročal hude poplave.

Florence je izgubil nekaj moči in hitrost vetrov se je unesla z 225 na 175 kilometrov na uro, saj je s 4. kategorije najprej v sredo zvečer oslabel v 3. kategorijo, nato pa danes v 2. Bližje obali bo, bolj naj bi se unesel, vendar pa oblasti opozarjajo, da bo še vedno zelo nevaren. Uradnik Zvezne agencije za posredovanje v naravnih nesrečah Jeff Byard je to slikovito opisal kot razliko med tem ali se v človeka zaleti vlak ali tovornjak, poln cementa.

Predsednik ZDA Donald Trump je v Beli hiši znova opozoril na nevarnost in ljudi pozval, naj ubogajo ukaze o evakuaciji, kar večina tudi dela. Ukaz o obvezni evakuaciji je do srede zvečer doletel 1,7 milijona ljudi, letalske družbe so odpovedale 1000 poletov in jih bodo še več. V pripravljenosti so nacionalne garde držav, vendar pa vojaških baz in zaporov menda ne bodo evakuirali, ker naj bi bila poslopja dovolj trdna.