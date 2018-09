Organizatorji so spektakel sedemnajstega dne španske Vuelte speljali na izjemno strmo betonsko cesto, s strmino tudi več kot dvajsetih odstotkov, a razlike v boju za rdečo majico so na Balcon de Bizkaia, razglednem balkonu Baskije, šteli le v sekundah. Kanadčan Michael Woods je na pragu 32. rojstnega dne z etapno zmago izpolnil sanje. Solz ni mogel skriti. Na najstrmejših delih impozantnega zaključka je bil močnejši kot šest let mlajši soubežnik Dylan Teuns (BMC) in vpisal prvo veliko zmago. »S težkim srcem opišem čustva. Najprej vsa ta množica, ki je kričala na vse strani. V moji glavi je bilo le to, da moram to narediti za svojo družino. Pred dvema mesecema sva z ženo izgubila mrtvorojenega sina, ime bi mu bilo Hunter. Ves čas vzpona sem mislil nanj,« je govoril Michael Woods ob sploh prvi veliki zmagi. To je bila tudi tretja zmaga za EF Education, ki je na Vuelto prišla kot ena najskromnejših ekip svetovne serije v sezoni.

Tudi v ozadju so v boju za rdečo majico odločale le sekunde. »Današnjega dneva sem se najbolj bal in vesel sem, da se je končal, kot se je,« je izmučen priznal Simon Yates, 17. v cilju. Dvanajst let starejši Alejandro Valverde mu je odškrtnil par sekund, a je ohranil rdečo majico vodilnega s prednostjo 25 sekund. Tako je Britanec z zasedbo Luke Mezgeca še dan bliže velikemu uspehu. Večno zeleni in poskočni Valv je na zadnjih strmih betonskih poteh izkoristil svojo eksplozivnost. Glede na videno bo na Balkonu Baskije še nevaren. Britanec je bil v cilju zelo izmučen, medtem ko je veteran sproščeno klepetal z upokojenim Albertom Contadorjem. Tovrstni podatki so velikokrat zelo pomembni glede napovedi nadaljevanja tritedenske dirke, a na srečo kapetana Mitchelton Scotta je danes ravninska sprinterska etapa. Potem sledita odločilna dneva v Andori, oba s ciljem na klancu. Yates si je oddahnil. »Seveda, trudil sem se, da ne bi izgubil časa, vendar ta dva fanta (Valverde in mladi Španec Enric Mas, ki se je prerinil na tretje mesto v skupnem seštevku, op. p.) sta bila v zadnjem delu premočna. Zadovoljen sem z vožnjo. Adam (brat dvojček, op. p.) je bil ob meni do zadnje strmine in mi je s tem zelo pomagal. Vesel sem, da se je dan tako zaključil,« je dodal Yates.

Gorazd Štangelj je z zasedbo Bahrain Merida v prvem delu etape imel dobro podlago za vodstvo v ekipni razvrstitvi, a se v zaključku ni izšlo. V veliki skupini ubežnikov sta bila zraven Vincenzo Nibali in veteran Franco Pellizotti, a nista zmogla slediti najboljšim soubežnikom. V obcestni kamniti zid je zletel še Hermann Pernsteiner, kapetan Ion Izaggire pa je v primerjavi z Valverdejem izgubil še dodatno minuto. Movistar ima pred Bahrain Merido zdaj dve minuti kapitala za zadnje štiri dni. Štangljevi upajo na današnji preobrat. Beg s Pibernikom?