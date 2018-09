Na južni strani grajskega griča je bilo današnje jutro slovesno. Kot bi bili na kakšni elitni poroki, je nekaj deset ljudi prišlo v goste javnega zavoda Ljubljanski grad, ki je organiziral prvo trgatev na tej glavni turistični znamenitosti v prestolnici. Pričakale so jih pogrnjene mize, malica, zavita v serviete, pijača, tudi rose iz grozdja, ki so ga na grajskem griču nabrali 16. avgusta. Prava trgatev pa je bila danes, ko so trgali rdečo sorto rdečegrajc. Do konca meseca bodo trgali še belo sorto belpin. Vino bo namenjeno za protokolarne potrebe, nekaj pa ga bodo prodali tudi v trgovini na gradu. Prva trgatev naj bi dala okoli 400 steklenic vina.

Posadili so več kot tisoč trt

Zadnje od 1050 trt so zasadili aprila 2016. Z zasaditvijo trt želi Ljubljana utrditi naziv mesto trte in vina, ki ga je pridobila leta 1987. Pridelava vina poteka pod budnim očesom Kmetijskega inštituta Slovenije. Njegov predstavnik Franci Čuš je povedal, da je dala vsaka trta v povprečju pol kilograma grozdja. »Pri vinski trti je v začetni fazi pomembno, da ujameš pravo mero med rastjo in rodnostjo. Mora imeti nekaj pridelka, hkrati pa je ne smeš preveč obremenjevati,« je dejal Franci Čuš, ki še ne more z gotovostjo vedeti, kako kakovostno bo vino, a približno to že lahko napove. »Če imamo tri range – deželno, kakovostno in vrhunsko – je to kakovosten rang. Torej je kakovost zelo solidna, a moramo biti realni, to vendarle ni raven vin iz Brd ali Jeruzalema. Ko bo letnik idealen, bo pa lahko zelo dober.« Letošnji letnik ravno idealen ne bo, predvsem ker vreme v zadnjem času ni bilo najboljše. Pridelovalcem vina jo je zagodlo zadnje obilno deževje, zato bo stopnja sladkorja nekoliko nižja, kot bi si želeli. »Letošnje leto je bogato s sadjem. Trta je dobro odcvetela, zato je bil nastavek dober. Da bi dosegli večjo stopnjo sladkorja, je bilo pa malce preslabo vreme na koncu,« je dodal.

Grajsko trto je mogoče tudi najeti. Ena trta stane 60 evrov na leto. Do danes je bila od 1050 trt zakupljena približno polovica. Nekatera podjetja so segla globoko v žep, opazili smo namreč, da je eno zakupilo vsaj 50 trt, kar znaša 3000 evrov. Če bodo dali v najem vse trte, bo to zneslo 63.000 evrov na leto. Pokrovitelji trte, kot so poimenovali najemnike, bodo lahko enkrat na leto v vinograd povabili goste, lahko bodo trgali grozdje in uživali v pogledu na trto ter okolico.