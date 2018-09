Da v občinskem zabojniku za brezdomce na Jesenicah oseba ne kaže znakov življenja, je jeseniške policiste v nedeljo zjutraj obvestila oseba, ki sicer nadzira dogajanje v zabojniku, je v zvezi z nasilno smrtjo moškega povedal vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Kranj Primož Donoša. Policisti so ob ogledu kraja ugotovili, da bi poškodbe pri moškem lahko bile posledica nasilja.

Vse tri osebe, ki so jih tega nasilja osumili – dva moška in eno žensko, stare od 34 do 47 let – so do nedelje zvečer izsledili in jim odredili policijsko pridržanje. V torek so jih po Donoševih besedah privedli pred preiskovalnega sodnika, zdaj so v priporu. »Utemeljeno jih sumimo storitve kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt. Za takšno dejanje je zagrožena kazen od treh do 15 let zapora. Zbiranje obvestil in nadaljevanje zahtevnih forenzičnih preiskav pa se nadaljuje,« je dodal.

Umiral naj bi več ur Četverica se je po Donoševih besedah med seboj poznala, vsi štirje, med njimi naj bi bila po naših informacijah tudi zakonca, pa so tudi stari znanci policije. Ta jih je v preteklosti, kot je poudaril Donoša, obravnavala zaradi prekrškov in kaznivih dejanj, nekatere od njih tudi zaradi dejanj z elementi nasilja. »Motiv za spor, ki se je dogajal v zabojniku, kjer je žrtev živela, so bila pretekla dejanja med udeleženimi in maščevanje za ta dejanja,« pravi Donoša in dodaja: »Izsledki obdukcije so pokazali, da je do poškodb prišlo zaradi fizičnega obračunavanja, večinoma je šlo za poškodbe glave.« Zavarovane sledi na kraju kažejo, da so bili pri dejanju aktivni vsi trije osumljenci, poškodbe na žrtvi so po prvih ugotovitvah posledica udarcev in brc, dodajajo na PU Kranj. Po naših neuradnih informacijah naj bi nadzornik pokojnega našel v jedilnici objekta. Da naj bi šlo za nasilje, naj bi bilo razvidno tudi iz razmetanega pohištva in predmetov. Do spora med vpletenimi, ki naj sicer ne bi bil prvi tiste sobote, naj bi prišlo, medtem ko je stanovalec zavetišča za brezdomce pripravljal topel obrok. Po končanem obračunu naj bi osumljenci, sicer ne vsi ob istem času, kraj dogajanja zapustili. Poškodovanemu, ki naj bi bil po neuradnih informacijah takrat še živ, naj ne bi pomagali, ob odhodu pa naj bi za seboj zaprli vrata, za katerimi naj bi stanovalec zabojnika s hudimi poškodbami glave umiral več ur.