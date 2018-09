Orkan je okrog 700 kilometrov stran od ameriške obale in meteorologi pričakujejo, da bodo njegovi vetrovi v naslednjih dneh izgubili nekaj moči, vendar pa od vsega začetka opozarjajo, da je moč vetrov v tem primeru še vedno velik problem, vendar manjši od obilne količine padavin, ki jih nosi s seboj. Orkan se je pred dvema tednoma oblikoval pri zahodni obali Afrike in nosi s seboj goro vode, ki jo bo spustil na ZDA.

Iz obalnih območij, ki jih ogroža prihod orkana z vetrovi do 225 kilometrov na uro, potekajo evakuacije, ogroženih pa je sedaj že okrog 5,4 milijona stanovanjskih hiš in drugih objektov. Predvideni premik orkana proti jugu pomeni, da bodo poplave v zvezni državi Georgiji večje, kot je bilo sprva predvideno, težke razmere z izpadi elektrike in poplavami pa pričakujejo do Marylanda oziroma prestolnice Washington proti severu.

Trump županjo San Juana označil za nesposobno

Še pred prihodom Florence je za nov politični orkan poskrbel predsednik ZDA Donald Trump, ki je v torek opeval odgovor njegove vlade na lanskoletni orkan Maria v Portoriku. Orkan je na otoku povzročil smrt skoraj 3000 ljudi, električno omrežje pa še vedno ni povsem obnovljeno. Trump je dejal, da je bil odgovor njegove vlade »neopevan uspeh«, če so bile kakšne težave, pa je za to krivo dejstvo, da je Portoriko otok s slabim električnim omrežjem.

Na njegovo izjavo se je kritično odzvala županja San Juana Carmen Cruz in Trump je zjutraj izstrelil tvit, v katerem trdi, da je Portoriko nedostopen otok, županja pa povsem nesposobna. »Za naše delo z orkani v Teksasu in Floridi smo dobili same odlične ocene (in opravili ne dovolj cenjeno imenitno delo v Portoriku, čeprav gre za nedostopen otok z zelo slabo elektriko in povsem nesposobno županjo San Juana). Na velikega, ki prihaja, smo pripravljeni,« je tvitnil Trump.

Cruzova je takoj po orkanu kritizirala zvezno vlado v Washingtonu zaradi prepočasne in prešibke pomoči, še posebej glede na to, kako se je Washington odzval na orkana Harvey v Teksasu in Irmo na Floridi. Maria je na primer ob udarcu na Portoriku terjala okrog 100 žrtev, preostali pa so umrli kasneje, ker ni bilo hrane, vode, elektrike.

»Uspeh? Zvezni odgovor v Portoriku je bil po Trumpu uspeh? Če misli, da je 3000 mrtvih uspeh, potem naj nam vsem bog pomaga,« se je s tvitom na Trumpovo torkovo izjavo odzvala županja in dodala, da je Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah (Fema) od 2431 prošenj za pomoč pri pogrebu potrdila le 75.

Trump je zjutraj objavil vrsto tvitov z izražanjem prepričanja, da je njegova vlada povsem pripravljena na prihod orkana Florence in vsi opravljajo odlično delo. Prebivalce ogroženih območij je tudi pozval, naj ubogajo ukaze o evakuaciji.