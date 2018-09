Hrvaški novičarski portal Index.hr je danes poročal, da Merčep od 1. avgusta preživlja »poletne počitnice« v prestižnih Krapinskih toplicah, namesto da bi bil v zaporu. Zdravljenje obsojenega vojnega zločinca naj bi trajalo do 15. septembra.

Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je danes novinarjem pojasnil, da je Merčep v toplicah na priporočilo zdravnikov in da so na ministrstvu za veterane v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje odločitev zdravnikov tudi podprli.

Minister za pravosodje Dražen Bošnjaković je zatrdil, da vsakogar, ki je obsojen na zaporno kazen in potrebuje zdravstveno oskrbo, ki je ni možno zagotoviti znotraj zaporniškega sistema, pošljejo v ustrezno zdravstveno ustanovo. Pravosodno ministrstvo ni posredovalo odgovora, koliko drugih zapornikov je bilo na zdravljenju v toplicah med prestajanjem zapornih kazni.

Tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović ne vidi nič spornega v zdravljenju Merčepa, ki ga je zadela možganska kap, preden je bil obsojen na zaporno kazen.

Merčepu je vrhovno hrvaško sodišče lani zvišalo zaporno kazen na sedem let zapora, ker ni preprečil, da bi pripadniki njegove enote umorili 43 civilistov srbske narodnosti. Leta 2016 je bil na prvostopenjskem sodišču zaradi vojnih zločinov obsojen na pet let in pol zapora.

Iz hrvaške nevladne organizacije Documenta, ki se ukvarja z vojnimi zločini, so danes opozorili, da je v hrvaški javnosti vse bolj navzoča relativizacija zločinov, ki se »vzporedno zelo dramatično izvaja tudi v Srbiji«. Menijo tudi, da imajo v vladajoči hrvaški stranki HDZ težave pri pravosodnih postopkih za vojne zločine.

Minuli konec tedna je podpredsednik hrvaške vlade in minister za obrambo Damir Krstičević ob 25. obletnici hrvaške vojaške operacije Medaški žep v Gospiću prisrčno pozdravil nekdanjega poveljnika hrvaške vojske Mirka Norca, ki je bil ravno zaradi vojnih zločinov med to operacijo obsojen na večletno zaporno kazen.

Božinović je danes pojasnil, da je Norac prestal kazen in je svoboden državljan, ki je med vojno prispeval k obrambi Hrvaške in njenemu obstoju. Norac je bil obsojen na 15-letno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov na območju Gospića in v operaciji Medaški žep. Iz zapora je prišel leta 2011. Bivši hrvaški predsednik Ivo Josipović je Norcu odvzel generalski čin.