Kot poroča Večer, je umik obtožnice pričakovana posledica odločitve julijske odločitve vrhovnega sodišča, da je potrebno po prenehanju prikritih ukrepov kazenski postopek sprožiti v dveh letih, sicer teh ne sme uporabiti.

Odločitev vrhovnega sodišča se sicer nanaša na zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je zoper pravnomočno sodbo vložil nekdanji mariborski župan Franc Kangler, tudi preiskavo proti Rataju in Jesenšku pa so kriminalisti pričeli preiskovati prav na podlagi prisluhov, ki so jih izvajali proti Kanglerju.

Medtem ko so Kanglerju prisluškovali do novembra 2009, je tožilstvo zahtevo za preiskavo proti vodilnima v Športnem centru Pohorje in Smučarskem klubu Branik vložilo šele junija 2014, torej skoraj tri leta po preteku roka, zato tožilcu Martinu Ulagi ni preostalo drugega, kot da obtožnico umakne, saj brez prisluhov v spisu ne bi ostalo skoraj nič, piše časnik.

Tožilstvo je sicer Rataju in Jesenšku očitalo, da sta v letih 2008 in 2009 mariborski občini v imenu medtem že propadle družbe zaračunala vzdrževalna dela na vzpenjači v višini dobrih 60.000 evrov, ki nikoli niso bila opravljena, ali pa so bila opravljena na napravah, ki niso v lasti občine. Občina je sicer sprva vložila kar petkrat višji premoženjskopravni zahtevek, pri tem pa nikoli pojasnila, kako je prišla do zneska.

Oba obtožena sta krivdo zanikala in vztrajala, da je bil dejansko oškodovan Branik, saj mu občina nikoli ni povrnila vlaganj v žičniško infrastrukturo v njeni lasti, dela pa da je bilo opravljenega celo veliko več kot ga je občina plačala.

Ratajev odvetnik Jure Razgoršek je po izdani zavrnilni sodbi za Večer opomnil, da se postopek iz procesnega razloga ni prekinil na začetku, ampak čisto na koncu, ko je bil skozi sojenje celotni dokazni postopek že izveden.

Po njegovem je sojenje tudi sicer pokazalo, da ni bilo oškodovanja občine, še manj pa je obstajal namen oškodovanja, oba obtožena pa bi bila precej bolj zadovoljna z vsebinsko odločitvijo. Obema je zato, je dodal, ne glede na razplet glede na odmevnost zadeve določena škoda že nastala, ob tem pa spomnil še na tretjega obtoženega Robertina Ribiča, ki je krivdo priznal, ker se v postopku ni želel izpostavljati.