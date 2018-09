V OOZ Maribor so zaznali potrebe svojih članov in potrebe gospodarstva ter sprejeli odločitev, da je treba ukrepati. K sodelovanju so povabili svoje člane, se povezali z Višjo šolo Academia Maribor in začeli priprave na izvajanje mednarodnih srednješolskih izobraževalnih programov, ki bodo delavcem omogočili izobraževanje, delodajalcem pa zagotovili ustrezno izobražen kader.

Gre za mednarodne srednješolske strokovne programe, ki temeljijo na praktičnem znanju in so sestavljeni v sodelovanju s podjetji. »Program izvajajo že v več kot 3000 šolah po vsem svetu. Izkušnje so pokazale, da so programi zelo učinkoviti, podjetja pa prepoznavajo njihovo dodano vrednost,« je med drugim poudaril Žan Dapčevič iz Višje strokovne šole Academia Maribor. Projektu se pridružuje tudi Orodjarstvo Gorjak, podravsko-pomurska gazela 2016. »Ne delamo si utvar, da bo to rešilo kadrovske težave, jih bo pa gotovo omililo. Kader, ki ga potrebujemo, bomo dobili precej hitreje.« Praktično usposabljanje bo v domeni podjetij. V Orodjarstvu Gorjak razmišljajo o oblikovanju posebnega oddelka, ki bo odgovoren za usposabljanje novih kadrov.

V Višji šoli Academia Maribor načrtujejo, da bodo najprej začeli izvajati program za strojne tehnike. Program je že akreditiran, opraviti pa morajo še vpis v register mednarodnih izobraževalnih programov.