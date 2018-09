Zametki podjetja Trival antene segajo v leto 1975, ko se je kombinat SVIT Kamnik reorganiziral v SVIT in Trival. Slednji je leta 1989 stopil na samostojno pot in se kasneje organiziral v štiri dobičkonosne centre, med katerimi je bil Trival PC antene. Na povsem samostojno pot je podjetje krenilo po lastninjenju leta 1993. Podjetje je namreč kupilo sedem sodelavcev, direktor podjetja pa je Miran Kozjek.

Podjetje izdeluje vojaške antene, antene za civilno-profesionalne zadeve in antenske stebre ter specialne antene in antenske sisteme po naročilu. Mengeška gazela, ki zaposluje 17 ljudi, ki prihajajo iz lokalnega okolja, lani pa je ustvarila dobrih sedem milijonov evrov prihodkov od prodaje, je dobavitelj trem svetovno najpomembnejšim razvijalcem specialne opreme, to so izraelski Elbit System, francoski Thales Group in ameriški Harris RF Communications.

Testiranja na strehi proizvodne hale Večino elementov za njihove končne izdelke izdelajo dobavitelji, med katerimi so tri četrtine slovenski, sami pa poskrbijo za končno sestavo in montažo. Testiranja izdelkov opravljajo v lastnem laboratoriju oziroma na antenskem poligonu, ki deluje kar na strehi njihovih poslovnih prostorov. Dobro tretjino izdelkov naredijo po meri naročnikov. Sami se sicer ne štejejo za inovacijskega vodjo, znajo pa, kot poudarja direktor, še posebej pri antenskih stebrih, stvari odlično izboljšati in optimizirati. Vsako leto razvijejo pet novih produktov, v razvoj pa vložijo desetino celotnih prihodkov. Ambicija podjetja ni pretirana rast, saj vsi lastniki podjetje gradijo predvsem zato, ker v tem »preprosto uživamo«, poudarja direktor Kozjek, ki sebe v podjetju vidi bolj kot trenerja moštva, ki usmerja sodelavce. Podjetje je tudi zaradi svoje majhnosti zelo agilno, fluktuacije zaposlenih in bolniških odsotnosti pa praktično nimajo. Vizije in poslanstva podjetja niso zapisali, saj se sicer o tem med seboj veliko odkrito pogovarjajo, med ključne vrednote pa sodijo strokovnost, hitra odzivnost in visoka zavzetost za delo. »Smo tako majhni, da še vedno vsi vse znamo in smo sposobni tudi narediti. Naše delo se močno prepleta in za razliko od konkurentov, ki potrebujejo povprečno 10 dni, ponudbo izdelamo v 24 urah,« ponazori agilnost ekipe Trival antene Miran Kozjek.

Motilniki za protiteroristično delovanje Medtem ko je rast prodaje antenskih stebrov nadpovprečna v panogi, je prodaja antenskih sistemov, ki jih izdeluje Trival in delujejo na nižjih frekvencah, stabilna. Še posebej so v porastu antene, ki se uporabljajo pri motilnikih za protiteroristično delovanje, kjer motilnik frekvenčnega spektra onemogoči aktiviranje bombe na daljavo. Prihodnost panoge je po Kozjekovih besedah zelo spodbudna. Nedavno so zaposlili razvojna inženirja, ki na področju razvoja prevzemata vse pomembnejšo vlogo in s tem razbremenjujeta direktorja. Interna komunikacija je v večji meri digitalna, se pa direktor dnevno sprehodi po proizvodnji. V podjetju so pred petimi leti vzpostavili sistem vodenja kakovosti, ki so se ga lotili na zelo vitek način, sistem pa tudi uspešno certificirali. Poleg standardov ISO 9001:2015 imajo tudi vojaške standarde. Proizvodnjo in procese ves čas izboljšujejo. Četudi po Kozjekovem mnenju Trival antene nimajo atraktivnih izdelkov, so ponosni na rešitev, ki so jo razvili za Ferrari za formulo 1 – gre za majhno antena za interno komunikacijo med vozniki in mehaniki. Zato je pred leti RAI prišel k njim, ko so snemali oddajo o uspešnih slovenskih podjetjih.