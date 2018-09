Ljubljana danes gosti prvi regijski izbor od skupno šestih, ki sestavljajo izbor najboljših najhitreje rastočih podjetij Gazela 2018. Naslednika podjetja Don Don, ki je bil za gazelo osrednje Slovenije prepoznan lani, bodo izbrali med nominiranci: Acies Bio, EPPS in Trival antene.

»Gazela postaja sinonim za inovativnost, znanje, drznost, pogum in ne nazadnje – uspeh. Nagrada gazela ali uvrstitev v ožji izbor podjetju prinese veliko prepoznavnost, zlasti v slovenskem okolju. Ta lahko generira več poslovnih priložnosti pa tudi hitrejše vzpostavljanje zaupanja in partnerstva, ki lahko ugodno vplivata na hitrejše sklepanje poslovnih dogovorov. Lažje je tudi pridobiti zahtevnejše stranke. Gazele smo pomemben člen v gospodarstvu in v veliko primerih protagonisti razvoja, povečevanja dodane vrednosti ter posledično pomembni pri gospodarskih gibanjih

, gazelja smer je seveda navzgor,« razmišlja Tomaž Lanišek, direktor Knauf Insulation, zlate gazele 2013, ki vodi tudi Knauf na Hrvaškem.

Dobri zaposlovalci, rast prodaje in dodane vrednosti

Podjetja osrednje Slovenije so od leta 2001 odnesla štiri zlate in tri srebrne gazele ter eno bronasto. Najuspešnejše obdobje za osrednjo Slovenijo je bilo med letoma 2002 in 2007, ko je prejela tri zlate gazele in dve srebrni. Nekaj let suše je prekinil leta 2011 XLAB, dobil je srebrno gazelo, leta 2015 in 2016 pa je bil za najboljšo gazelo v regiji imenovan RLS merilna tehnika, ki je bil leta 2015 tudi zlata gazela.

Gazele so steber gospodarstva. Stoterica po indeksu rasti prihodkov med letoma 2012 in 2017 najhitreje rastočih podjetij v osrednji Sloveniji je v minulem petletnem obdobju ustvarila 4780 novih delovnih mest, kar predstavlja 167-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa skupno 16.854, kar pomeni desetodstotno rast.

Najhitreje rastoča podjetja so poskrbela tudi za dinamično rast prodaje, saj so jo povečala za 220 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za šestino ali 17 odstotkov. Tudi rast dodane vrednosti je razveseljujoča, saj so jo najhitreje rastoča podjetja povečala za 206 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za 22 odstotkov.