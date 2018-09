Dan po porazu v finalu velikega prvenstva ZDA je Serena Williams na instagramu objavila fotografijo, kako s hčerko Olympio sedi v naslonjaču, pokrita z odejo, na kateri je narisana Moana, junakinja Disneyjeve risanke s polinezijsko tematiko. Risanka je ob nastanku leta 2016 Polinezijce zelo razjezila, saj so bili prepričani, da je v njej nemalo rasizma in stereotipov o Polinezijcih, ker so bili vsi po vrsti narisani kot debeluhi. Ironično res, saj je prav podoba Serene Williams v avstralski karikaturi dan po kaotičnem finalu označena kot rasistična, ker je teniška igralka narisana kot obilna temnopolta in povrhu še jezna ženska.

Leta 2009 je izgubila polfinale proti Kim Clijsters, ker se je v serviranju nasprotnice za zmago razjezila na linijsko sodnico in zaradi tega dobila kazensko točko. Tedaj je sodnici zabrusila, da ji bo »j… žogo porinila v j… usta.« Po incidentu pa ni omenjala boja za ženske pravice. Ironija je, da je tedaj njena nasprotnica igrala svoj prvi veliki turnir po rojstvu hčerke. Dve leti kasneje se je v finalu znesla nad glavno sodnico, ki je po mnenju teniške zvezdnice napačno dosodila žogo zunaj igrišča. »Si tudi ti ena tistih, ki so se spravili name? Niti ne glej me, sovražnica si. V svoji notranjosti si zelo grda. Kaznuješ me, ker sem izrazila svoja čustva,« se je tedaj drla Serena Williams . In seveda ni bilo govora o seksizmu in rasizmu.

Temnopolte ženske niso jezne

Zadnji incident pa se je hitro spremenil v debato o spolu in rasi. Še posebno potem, ko je avstralski karikaturist Mark Knight narisal razkačeno Williamsovo po mnenju nekaterih malo preveč stereotipno. Predvsem so jih zmotile debele ustnice in obilna zadnjica, češ da je to imperialistični stereotip o temnopoltih ženskah. Ne glede na zmerjanje je karikaturist dejal, da je »svet ponorel in da karikatura nima nobene zveze z rasizmom, temveč le z jezno teniško igralko. Ljudje trdijo, da sem rasist, ker sem Sereno Williams narisal kot temnopolto žensko. Narisal sem jo kot močan lik, ker je pač močne konstitucije. Pravijo tudi, da sem rasist, ker sem njeno azijsko nasprotnico narisal s svetlimi lasmi: v resnici si barva lase na svetlo.« Že naslednji hip je ukinil svoj račun na twitterju, saj so mu na vse mogoče načine grozili, prav tako pa njegovi ženi in otrokom. Na stran karikaturista je stopil tudi časopis Herald Sun, v katerem je objavil karikaturo: »Če bodo samooklicani cenzorji zmagali, bo zaradi nove politične korektnosti naše življenje precej dolgočasno.«

Da ne bo pomote: Serena Williams je brez zadržkov ena večjih junakinj športa, vzornica mladim, borka za pravice žensk in temnopoltih. Toda metanje loparja ob tla res ni znak boja za enakopravnost. Ali kot je v kolumni v New York Timesu zapisala Martina Navratilova, ki je tudi prepričana, da v tenisu veljajo dvojna merila za ženske in moške: »Argument, da če moški za to niso kaznovani, tudi ženske ne smejo biti, ni dobra ideja. Veliko bolje se je vesti primerno zaradi spoštovanja do športa.«

In še: sodnik Carlos Ramos, ki je razbesnel teniško divo, bo v petek prišel v Zadar, kjer bo sodil na tekmi med ZDA in Hrvaško v Davisovem pokalu.