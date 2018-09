»Vsi, ki podpirate migrante, ste v resnici pedofili, impotentni nasilneži, ki ustrahujete ženske, da sploh zmorete seksati z njimi, imate v resnici raje seks z mladimi fantki ali živalmi, da se ne osramotite…«

Vsebina teksta predstavlja globoko kršitev demokratičnih načel Ustave RS in konvencije o človekovih pravicah ter je v nasprotju z načelom spoštovanja slehernega človeka, ne glede na njegovo raso, spol in veroizpoved. Iz teksta razumsko ni mogoče prepoznati, kaj ima human odnos do trpečega sočloveka, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov v želji za preživetje zapusti svojo domovino in se (tudi) peš poda na več tisoč kilometrov dolgo pot, s pedofili, impotentnimi nasilneži, mladimi fantki in živalmi…

Kot človek in kot odvetnica sem ogorčena nad prebranim in globoko obsojam takšno pisanje ter se odločno distanciram od vseh podobno razmišljujočih. Menim, da gre za grobo prekoračitev pravice do svobode govora in pisnega izražanja, zato je takšna pisanja treba prepoznati kot zavržna in nedostojna in jih v skladu z naravnim pravom, ob spoštovanju vseh demokratičnih načel, javno obsoditi. Tako žaljiv in zaničljiv način izražanja svojega mnenja vzpodbuja sovražnost in nestrpnost podobno mislečih ter opravičuje zaskrbljenost, kam gre naša družba. Kam je takšna ideologija, izražena in podprta s strani več podobno mislečih, pripeljala v še ne tako oddaljeni zgodovini, je znano, a žal se tega vse manj in manj zavedamo.

Omenjeni način razmišljanja predstavlja sramoten madež za vse, ki v duhu spoštovanja odvetniške etike in našega poklica, ki smo mu zaprisegli, opravljamo odvetniški poklic. Vsakršno nadaljnje polemiziranje sramotnega sestavka je nepotrebno, saj sem prepričana, da so civilne vrednote naše družbe vendarle že na takšnem nivoju, da takšne pisarije po naravni selekciji izvrže kot nevredne resnejše kritike.

Olivera Gomboc odvetnica, Ljubljana