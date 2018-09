View this post on Instagram

Ena plastična nosilna vrečka potrebuje do 30 let, da razpade v vodi. Na kopnem plastična nosilna vrečka razpada tudi več kot 100 let. Slovenija se je zavezala, da letna raven potrošnje ne bo presegala 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.