Srečanja so se udeležili predsednik SBC Marjan Batagelj, izvršni direktor Goran Novkovič ter člani upravnega odbora Jure Knez, Marko Lotrič in Ema Pogačnik. Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je ta na predvečer oblikovanja nove vlade poudaril, da v sedanjih razmerah potrebujemo povrnitev zaupanja in sodelovanja v politiki ter povrnitev zaupanja in sodelovanja politike s socialnimi partnerji.

Po njegovem mnenju bo moralo med vsemi deležniki priti do več argumentiranega in spoštljivega dialoga, saj le taka diskusija vodi k napredku in relativno zadovoljivemu izpolnjevanju različnih pričakovanj.

Za oblikovanje politične stabilnosti bo v prihodnje odločilna zmožnost političnega dialoga, je dejal Pahor in ob tem spomnil, da je januarja letos prav na odprtju foruma SBC v Postojni dejal, da se mu zdi pomembno, da do novega socialnega dogovora pride v času, ko so razmere za to ugodne.

Batagelj je v izjavi za medije po srečanju tega označil za zelo koristnega: »Predsednik nas je opozoril, da mora biti v družbi veliko strpnosti na vseh straneh, da ne sme prevladovati sovražni govor, ki se je nekako navlekel. S tem nam je dal tudi neko upanje, da bi nova vlada lahko sledila temu, da bi dobili stabilno gospodarsko okolje.«

Ključno pri tem bo po njegovih besedah to, da bodo pogovori potekali spoštljivo, »ne pa da se bomo obtoževali in stigmatizirali«. »Država nas mora obravnavati kot tisto zelo čvrsto vejo, ki podpira socialo, zdravstvo in odlično javno upravo,« je dodal.