Pes je hišni ljubljenček, ki ga večina lastnikov tretira kot enakopravnega člana družine. Ker sta pes in lastnik eden na drugega zelo navezana, se je obema ob razhodu zelo težko sprijazniti. Čeprav se vsak lastnik zaveda trenutka, ko njegov pes postane star in mu njegovo telo ne omogoča več prijetnega življenja, je trenutek, ko mu je treba dati uspavalno injekcijo, zelo neprijeten.

Po poročanju hrvaškega Indexa tako 90 odstotkov lastnikov psov ni prisotnih v trenutku, ko veterinar psu odmeri zadnjo injekcijo v njegovem življenju.

Po osebni izpovedi nekega veterinarja pa se boste lastniki psov v prihodnje premislil in s svojim ljubljenčkom vseeno počakali na zadnji dih.

Veterinar je neki lastnici psa razložil, da je izjemno neprijeten občutek, ko vidi psa samega na »operacijski mizi« in ta le nemočno in preplašeno z očmi opazuje in s pogledom išče svojega lastnika, vse to pa je objavila na svojem tvitter računu. Njeno objavo, ki jo je objavila konec julija, je delilo že več kot 42 tisoč ljudi, poroča Index.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me