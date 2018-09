Za obleke, odvržene čez stol, obstaja celo ime, »chairdrobe«. Ta je v stanovanjih milenijcev pogost pojav. Raziskava, ki so jo opravili pri Unileverju, je pokazala, da se ta vsak večer pojavi v več kot 60 odstotkih vseh milenijskih gospodinstev. Fenomen, ki v prejšnjih generacijah ni bil zaznan, največjo škodo povzroča podjetjem, ki prodajajo pralne praške in čistilna sredstva, na primer, Unileverju.

Milenijci so varčni in do okolja prijazni

Mlajša generacija želi čim manj časa porabiti za pranje perila. Prav tako si želijo izdelkov, ki jim ne prihranijo samo čas, ampak so tudi do okolja prijazni, pravi Nathan Oliveri, eden od snovalcev Day2 spreja. Ta je prav zaradi tega polnjen z zrakom in ne s plinom. Poleg tega proizvajalci trdijo, da z eno 200 mililitrsko pločevinko razpršila uporabnik prihrani eno pranje oblačil in 60 litrov vode, ki ga to zahteva.

Day2 naj bi bil po njegovih besedah v pomoč milenijcem, da ti ne izgubljajo časa s pranjem oblačil, učinkoval pa naj bi na tri načine: odstrani neprijetne vonjave, odstrani gube in omehča blago.

V podjetju sicer opozarjajo, da sprej ni nadomestilo za pranje, kljub temu, da na embalaži piše »vlažilni čistilni sprej«. Sprej tudi ne odstranjuje madežev iz oblek ampak jih le osveži in vam tako »omogoči ponovno samozavestno uporabo oblačila ter za dan ali dva prestavi temeljito pranje.