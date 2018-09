Nič čudnega, saj iz grozdja pridelujemo vino, eno najžlahtnejših pijač na svetu, če odštejemo čisto izvirsko ali mineralno vodo. In glede na to, da je pri nas tako dobrega vina kot izvirske in mineralne vode v izobilju, smo lahko na svojo deželo še posebno ponosni – in le stežka ostanemo žejni. Letos je vreme poskrbelo, da so se trgatve začele precej zgodaj, saj so ponekod trgali že okrog 20. avgusta, še zdaleč pa to ni rekord. Davnega leta 1228 so namreč grozdje v današnjem Prekmurju pobirali že 25. julija, podobno je bilo menda leta 1328, pravijo zgodovinski viri. Odvisno od sorte nekatere poznejše obiramo šele konec septembra in celo v začetku oktobra. Slovenci smo resda znani ljubitelji vinske kapljice, ampak škoda bi bilo stisniti prav vsak grozd. Vinogradniki od nekdaj gojijo običaj, da najlepše in največje grozde najslajših sort med trgatvijo pustijo na trti in jih kot trofeje prihranijo za zobanje. S takšnimi grozdnimi jagodami pa lahko pripravimo imenitne prigrizke, denimo skupaj s sirom in orehi, in tudi resnejše jedi, kot je ragu po tokratnem receptu. Seveda se grozdje krasno poda v sladke jedi, denimo v zavitek, biskvitno pecivo, k sladoledu, grozdje lahko spečemo v pečici in zamesimo v kruh, ponekod z njim in z gorgonzolo obložijo pogačo, ki je videti natanko tako kot nekakšna sladka različica pice… K vsaki jedi, pripravljeni z grozdjem, pa se nesporno poda vino oziroma vinski mošt (tudi brezalkoholna sladka različica, primerna tudi za otroke), ki ga je v tem času že mogoče nabaviti.

Ragu iz jagnjetine z grozdjem 1 kg jagnječjega plečeta, 2 srednje veliki čebuli, 100 g zrelih grozdnih jagod, 30 g masla, 1 dl sladke smetane, 2,5 dl kakovostnega rdečega vina (refošk, teran…), morsko sol, sveže zmlet črni poper, 2 klinčka, 4 stroke česna, šopek timijana, 2 lovorova lista, 1 list žajblja. Priprava jedi po tokratnem receptu je pravzaprav preprosta in precej hitra, če odmislimo, da se mora meso marinirati tri dni. Ampak v teh treh dneh z njim pač nimate dela. Začnemo tako, da meso narežemo na približno tri centimetre velike kocke, ki jih stresemo v skledo. Česen olupimo in podolžno razpolovimo, eno čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Stresemo jo k mesu in dodamo še timijan, dva razpolovljena stroka česna in en lovorov list. Prilijemo toliko rdečega vina, da prekrije meso. Dobro (tesno) pokrijemo in za tri dni postavimo v hladilnik. Po treh dneh marinirano meso odcedimo in popivnamo s papirnatimi kuhinjskimi brisačami. V večji globlji ponvi segrejemo maslo, na katerem meso opečemo po vseh straneh. Marinado precedimo skozi gosto cedilo v posodico in dodamo grozdje. Drugo čebulo olupimo in pretaknemo s klinčkoma. Dodamo jo k mesu, kamor položimo tudi drugi lovorov list in list žajblja. Prilijemo precejeno marinado z grozdjem, nato pa dodamo še sol, poper in dva pretlačena preostala stroka česna. Ponev pokrijemo, vsebino pa počasi dušimo približno eno uro. Meso predenemo na toplo, tekočino pa pri visoki temperaturi kuhamo približno štiri minute oziroma tako dolgo, da se nekoliko zgosti. Prilijemo smetano, dodamo meso in kuhamo, da nastane kremasta, a ne pregosta omaka. Jed postrežemo s poljubno prilogo, denimo s kruhovim cmokom ali testeninami. Ob vsem tem se bo seveda imenitno prileglo kakšno dobro rdeče vino ali vinski mošt.