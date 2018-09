Države podpisnice, med katerimi je od leta 2001 tudi Slovenija, so se s podpisom konvencije zavezale, da bodo zavzeto preiskovale in preganjale mednarodno korupcijo, a poročilo Exporting Corruption 2018 kaže, da se 21 oziroma polovica držav podpisnic tega ne drži in konvencije ne izvaja v zadostni meri. Še več. Od zadnjega tovrstnega poročila TI iz leta 2015 v analiziranih državah ni prišlo do bistvenega napredka, so izpostavili v slovenski podružnici TI.

V poročilu so države glede izvajanja konvencije razdeljene v štiri kategorije. V prvi so tiste, ki zaveze izvajajo aktivno, nato tiste, ki to počno zmerno, v tretji tiste z omejenim zavzemanjem, v zadnji pa države, ki zaveze izvajajo malo ali nič.

Slovenija je v zadnji skupini, poleg nje pa je še 20 držav, in sicer Belgija, Bolgarija, Kitajska, Kolumbija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Indija, Irska, Japonska, Luksemburg, Mehika, Poljska, Rusija, Singapur, Slovaška, Južna Koreja, Španija in Turčija, ter Hongkong kot posebno administrativno območje Kitajske.

Konvencijo izvajajo v Nemčiji, Izraelu, Italiji, Norveški, Švici, Združenem kraljestvu in ZDA. Zmerno zaveze iz konvencije izvajajo v Avstraliji, Braziliji, Švedski in Portugalski. Omejeno je izvajanje konvencije v Argentini, Avstriji, Kanadi, Čilu, Franciji, Grčiji, Madžarski, Litvi, Nizozemski, Novi Zelandiji in Južni Afriki.