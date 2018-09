Med pristankom je bilo poškodovanih več pnevmatik 11 let starega letala, ki je pristalo nekaj po 4. uri zjutraj. Na fotografijah ne spletnih družbenih omrežjih je videti, kako letalo leži na svojem trupu, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

EgyptAir Boeing 737-800 (SU-GCO) operating on flight #MS3100 from Cairo suffered multiple tire blow-outs on landing runway 30 at Belgrade Airport (BEG, LROP). The aircraft was unable to leave the runway resulting in the temp. closure of the airport. https://t.co/T1MC9ebGUMpic.twitter.com/rBZxZF3htX