Mestne oblasti prebivalce vietnamskega glavnega mesta pozivajo, naj prenehajo z uživanjem pasjega mesa. Več kot tisoč hanojskih prehranskih obratov namreč v svoji ponudbi vključuje pasje in mačje meso. Oblasti so spoznale, da tovrstna ponudba škodi ugledu mesta, ki se želi svetu predstavljati kot civilizirano in napredno. Poleg tega ponudba in uživanje pasjega in mačjega mesa pripomoreta k večjemu tveganju za pojav bolezni kot sta steklina in leptospiroza.

Za mačje meso je manj zanimanja Mačje meso je bistveno manj priljubljeno kot pasje, a kljub temu najde mesto na menijih številnih gostincev. Vedno več Vietnamcev se sicer že dlje časa odreka uživanju pasjega mesa, a kot poudarja Linh Nguyen, BBC-jev novinar v Vietnamu, gre pri uživanju pasjega mesa za »zelo globoko zakoreninjeno tradicijo«. Z njim se strinjajo nekateri uporabniki družbenih omrežij, ki pozivu nasprotujejo. Nasprotniki tako namesto popolnega umika pasjega mesa predlagajo višji davek in dovoljenje za prodajo pasjih specialitet zgolj v določenih restavracijah. Večina uporabnikov družbenih omrežij je poziv podprla, še navaja BBC.