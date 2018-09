Prebivalci Južne Afrike, ki so se veselili začetka pomladi, so bili minuli vikend razočarani. Petkov nenadni spust temperatur je pospremila snežna pošiljka, ki je pobelila nekatera območja. Sneg je presenetil tudi slone, nosoroge, antilope, žirafe in druge živali, ki so vajene precej višjih temperatur in bolj suhega podnebja.

Uporabniki družbenih omrežij so splet zasuli s fotografijami divjih živali v snegu. Kot je videti, se sloni in žirafe niso preveč menili za sneg.