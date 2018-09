Pošiljateljica je steklenico s sporočilom v morje odvrgla poleti 1996. »Z družbo, s katero smo dopustovali, smo spili steklenico žgane pijače. To sem nato posušila in vanjo spustila sporočilo, jo dobro zamašila in nostalgično in povsem naivno odvrgla v morje,« je pojasnila za medije.

Njeno sporočilo pa je v morju pri kraju Beverwijk našel 17-letni kopalec. Na pismo v steklenici je Slovenka napisala le svoje kontaktne podatke. Ko se ji je oglasil pred družbenega omrežja facebook, sporočila sprva ni odprla, saj je mislila, da gre za virus.

»Po nekaj dneh pa sem ga le odprla. In skoraj bi me kap. Nekdo je po 22 letih na obali Nizozemske našel moje sporočilo,« je opisala.

Kot sklepajo na POP TV, je steklenica potovala vse od severnega do južnega Jadrana, ob francoski rivieri in španski obali, skozi Gibraltar, nato prečkala Atlantik in plavala proti Karibom, potem pa se z zalivskim tokom vrnila v severni del Atlantika, lokalni tokovi pa so jo pripeljali do Nizozemske obale.