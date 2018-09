Nebojša Biškup, ManpowerGroup: Izjemne zaposlitvene napovedi delodajalcev so zaradi pomanjkanja delavcev zgolj želje

Napoved zaposlovanja v Sloveniji za letošnje zadnje četrtletje je izjemno optimistična. Po raziskavi podjetja ManpowerGroup načrtuje nove zaposlitve med oktobrom in decembrom kar 20 odstotkov delodajalcev oziroma skoraj še enkrat toliko, kot so jih pričakovali za sedanje četrtletje. Zaposlitveni načrti slovenskih podjetij so najvišji v Evropi in tretji na svetu.