“Upajmo, da je s tem kalvarija zaključena”

»Upajmo, da je s tem kalvarija zaključena,« je v spremstvu odvetnikov in soproge sinoči, ko je po treh letih in devetih mesecih zapuščal zapor na Dobu, Milko Novič vidno olajšan in nasmejan zaupal zbranim novinarjem. Zadnja leta Noviča, ki je bil decembra 2014 obsojen zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika, nismo velikokrat videli nasmejanega. A za to niti ni imel razloga. Sinoči je bilo drugače.