Johnu Boltonu je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) trn v peti vsaj od časov, ko je služil v administraciji Georgea Busha mlajšega. V ponedeljek pa je instituciji, v kateri ZDA ne sodelujejo, poslal najresnejšo grožnjo doslej. Dejal je, da bodo Združene države razmislile o kazenskem pregonu sodnikov in tožilcev ICC na ameriških sodiščih, o zamrznitvi njihovega premoženja v ameriških finančnih institucijah ter jim prepovedale vstop v ZDA, če se bo sodišče odločilo za preiskavo domnevnih vojnih zločinov ameriških vojakov in obveščevalcev nad civilisti v Afganistanu. Bolton je sodišče označil za »neučinkovito, nikomur odgovorno in naravnost nevarno«. Njegov cilj je omejiti Združene države, tarča pa niso le posamezniki, ampak ameriško politično vodstvo, meni svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost.

Predlog za preiskavo dejanj Američanov v Afganistanu vključno z domnevnimi posilstvi in mučenjem civilistov je novembra lani dala glavna tožilka ICC Fatou Bensouda. Zadnja dva dni bi morala biti gostja Strateškega foruma Bled, a je zaradi bolezni ni bilo. Zato pa je odgovor Boltonu poslal vodja njenega urada za vprašanja jurisdikcije Phakiso Mochochoko, ki se je foruma udeležil namesto Bensoudove. »ZDA niso članice ICC in ga tudi ne financirajo. Ne glede na to, kako gledajo na ICC, njihove odločitve na koncu na njegovo delo ne morejo vplivati... V nobenem pogledu nismo odvisni od ZDA.« Na vprašanje o kazenskem pregonu sodnikov in tožilcev pa je dejal: »Za kaj pa naj bi jih preganjali? Ničesar niso zagrešili.« Dodal je, da ni znano, kdaj bi lahko padla odločitev o mogoči preiskavi Američanov, saj je to v rokah sodnikov.

Hkrati tudi kritika Palestincev Bolton je znani kritik mednarodnih organizacij. Zakaj se je v svojem prvem nastopu po aprilskem prevzemu položaja osredotočil na ICC, ni znano, bržkone pa je to povezano tudi z dogajanjem okoli Palestine. Trumpova vlada, ki je odločno na strani Izraela, je v ponedeljek ukazala zaprtje urada Palestinske ljudske organizacije v ZDA zaradi pozivov Palestincev, naj ICC preiskuje izraelske naselbine na zasedenih ozemljih. Boltonu je posredno odgovorila tudi pomočnica palestinskega ministra za evropske zadeve Amal Jadou, ki se je na blejskem forumu udeležila okrogle mize o dvajseti obletnici sprejetja Rimskega statuta, s katerim je bil ICC ustanovljen. »Gospodu Boltonu bi rekla: če se nekdo boji ICC, ustavite zločine, pa se na ICC ne bo treba obračati. Če bi se zločini proti Palestincem prenehali, posredovanja sodišča ne bomo potrebovali.«

Spet akcija za dvostranske sporazume o imuniteti? ZDA niso ratificirale Rimskega statuta, s katerim je bil ustanovljen ICC, da preganja najhujše zločine, kadar tega ne storijo države same. Sprva so ZDA statut podpisale, pa potem podpis umaknile. Leta 2002 so stopile v diplomatsko akcijo in z nekaj več kot sto državami dosegle dvostranske sporazume, da te ne bodo izročale ameriških državljanov ICC. Bolton je namignil, da bi lahko zdaj sledila še ena takšna akcija. Držav članic ICC je 123. Na Bledu je bil tudi predsednik skupščine teh držav, ki je na okrogli mizi vendarle poskusil vliti nekaj optimizma. »Leta 2002 smo bili tarča podobnih kritik iz ZDA. Potem pa so v drugem mandatu predsednika Busha sodišču pomagale, ker so ocenile, da jim je to v interesu,« je dejal O Gon Kwon in dodal: »Mislim, da lahko to nihalo spet zaniha v drugo smer.«