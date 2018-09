Skupaj s stroko, nevladnimi organizacijami in pristojnimi resorji si želijo predvsem izboljšati prehranske navade in povečati telesno dejavnost. »Na podlagi ukrepov nam je uspelo zaustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti otrok,« so zapisali v sporočilu.

Najpomembnejši cilji pri obvladovanju otroške debelosti so povečanje deleža dojenih otrok, deleža otrok, ki redno zajtrkuje, uživa sadje in zelenjavo ter je redno telesno dejaven. »Na teh področjih izvajamo sistemske in projektne ukrepe,« so sporočili z ministrstva za zdravje.

V prihodnje bodo več pozornosti posvetili otrokom in mladostnikom iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom. »Naš cilj je, da jim omogočimo življenje v okoljih, v katerih bodo lahko razvijali zdrave prehranske in gibalne navade,« so zapisali.

Računsko sodišče je v reviziji za leti 2015 in 2016 ugotavljalo, ali Slovenija ustrezno obvladuje debelost otrok. Ugotovili so, da je dobro organizirana zdrava prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih in sistem strokovnega spremljanja prehrane v vrtcih in šolah, s katerim so zagotovljeni zdravi obroki vsem otrokom.